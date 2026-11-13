Опитування: японські школярі негативніше ставляться до імміграції — The Japan Times

Опитування серед учнів молодших класів середньої школи в Японії показало посилення негативного ставлення до імміграції: понад 40% респондентів не погодилися з твердженням, що збільшення кількості іноземців, які живуть у країні, принесе суспільству багато користі. Як повідомляє The Japan Times, цей показник більш ніж удвічі перевищив результат аналогічного дослідження 2022 року.

Опитування провів професор Токійського університету Норіхіро Ніхей у жовтні та листопаді минулого року, після виборчої кампанії до верхньої палати парламенту, у якій значну увагу приділяли імміграції. Соціальні мережі назвали одним із чинників такої зміни настроїв.

Соцмережі та дезінформація

За даними звіту японського міністерства комунікацій за 2025 рік, соціальними мережами користуються понад 42% дітей віком від шести до 12 років. Серед осіб віком від 13 років цей показник сягає 92,9%.

Викладач Університету міжнародних досліджень Канда Джеффрі Голл заявив, що соціальні мережі відіграли значну роль у поширенні ксенофобських та антиімміграційних поглядів. За його словами, молоді люди, які стежать у соцмережах за музикантами, аніме чи іграми, можуть стикатися з ксенофобською дезінформацією, навіть не шукаючи її.

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Згідно з Національним опитуванням громадської думки про медіа за 2025 рік, молодші покоління японців дедалі частіше отримують новини з відеоплатформ, зокрема YouTube і TikTok.

Ставлення до іноземців

У Японії іноземні громадяни становлять менш як 4% населення, однак питання їхньої присутності дедалі більше політизується та часто пов’язується з проблемами масового туризму. Партія Sanseito, яка здобула значні успіхи на торішніх виборах до верхньої палати з платформою «Японці передусім», активно використовувала YouTube і швидко набрала там більше підписників, ніж Ліберально-демократична партія.

Інше дослідження, оприлюднене Університетом Васеда цього року, також зафіксувало зростання кількості японців, які побоюються, що збільшення числа іноземних громадян може порушити безпеку й порядок. Така тенденція була помітнішою серед людей, які щодня користуються соціальними мережами.

Експертка з антирасистської педагогіки Мідзукі Накахара наголосила на потребі прямо називати расизм расизмом у школах. Вона вважає, що учням слід допомагати критичніше оцінювати власні уявлення про мову, спілкування, расизм і ксенофобію.

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