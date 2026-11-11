Опитування: президент Трамп втрачає вплив серед республіканців — Anadolu Agency

У США дві третини опитаних вважають, що президент Дональд Трамп утратив принаймні частину свого політичного впливу після значних втрат Республіканської партії на проміжних виборах. Про це свідчать результати опитування Politico, проведеного протягом тижня після дня голосування, повідомляє Anadolu Agency.

Оцінки виборців

Ослаблення впливу Трампа в Республіканській партії відзначили 83% виборців-демократів і 57% виборців-республіканців. Серед прихильників руху MAGA лише 40% заявили, що він зберігає той самий рівень впливу, що й раніше.

53% американців пов'язали поразки республіканців в обох палатах Конгресу з діями Трампа після його повернення на посаду. Такої думки дотримуються і 33% опитаних прихильників MAGA.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Причини результату виборів

Найчастіше респонденти називали головним чинником перемоги демократів вартість життя — так відповіли 42% учасників опитування. Війну з Іраном зазначили 30%, а особисту поведінку Трампа — 27%.

Водночас 56% американців вважають, що Республіканській партії слід дистанціюватися від Трампа та його порядку денного. Серед прихильників MAGA 59% виступили за те, щоб партія, навпаки, стала ближчою до нього.

Читай нас у