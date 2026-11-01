Опитування прогнозує явку 48,8% на місцевих виборах у ПАР — Daily Maverick

У ПАР напередодні місцевих виборів 4 листопада 2026 року опитування eNCA та Mark Data прогнозує, що на дільниці прийдуть 48,8% зареєстрованих виборців. Це може означати подальше зниження участі: за даними Виборчої комісії ПАР, явка знизилася з 89,3% у 1999 році до 58,6% у 2024-му.

Як повідомляє Daily Maverick, дослідження Ipsos показало, що 47% респондентів не вважають, що будь-яка політична партія представляє їхні погляди, а 38% не цікавляться політикою або виборами. Видання зазначає, що низька явка часто збігається зі спадом підтримки ANC, оскільки незадоволені прихильники партії можуть не прийти голосувати.

Боротьба за великі міста

Опитування прогнозують подальше зниження підтримки ANC — до 22–32% на національному рівні. Водночас жодна партія, за більшістю оцінок, не здобуде одноосібної більшості. У Йоганнесбурзі eNCA-MarkData зафіксував підтримку DA на рівні 35% проти 21,8% у ANC. За даними eNCA, у Тшване DA може отримати 33,9%, ANC — 24,9%, а ActionSA — 10,7%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Серед головних проблем для виборців у великих муніципалітетах названі перебої з водопостачанням і електроенергією, витоки каналізації та занепад дорожньої інфраструктури. У Йоганнесбурзі, Тшване та Екурхулені після виборів 2021 року діяли коаліції на чолі з DA, однак згодом їх змінили коаліції, очолювані ANC.

Посилення ролі коаліцій

Кількість коаліцій у місцевому самоврядуванні ПАР зросла з 27 у 2016 році до 70 у 2021-му. За прогнозом Ipsos, коаліційні уряди можуть сформуватися в усіх метрополіях, крім eThekwini, хоча інші опитування допускають коаліцію і там.

Партія MK, яка вперше братиме участь у місцевих виборах, за різними опитуваннями може отримати в eThekwini від 33% до 55% голосів. Менші партії, зокрема IFP, PA та FF Plus, можуть відіграти вирішальну роль у радах без однопартійної більшості. Із 435 довиборів у виборчих округах між лютим 2022 року та червнем 2026-го контроль змінився у 120 випадках, а ANC втратив 68 округів.

Читай нас у