Опитування: Пума Шень випередив мера Тайбея Чан Ваньаня — Taipei Times

У Тайбеї на Тайвані кандидат від Демократичної прогресивної партії Пума Шень випередив чинного мера міста Чан Ваньаня з партії Гоміндан в опитуванні Taiwan Brain Trust. Якби вибори відбувалися завтра, за Шеня проголосували б 46,3% респондентів, а за Чана — 42,2%, повідомляє Taipei Times.

Опитування профінансував фонд Ketagalan Foundation, а компанія Trend Polls провела його телефоном з вівторка до четверга минулого тижня. У ньому взяли участь 1071 житель Тайбея віком від 20 років. Заявлена похибка становить 2,99 відсоткового пункту. Ще 2% опитаних сказали, що не голосували б, а 8,6% не визначилися.

Підтримка виборців

Серед прихильників Демократичної прогресивної партії Шеня підтримали 98,1%, тоді як 90,6% симпатиків Гоміндану обрали Чана. Серед прихильників Тайванської народної партії 93,6% висловилися за Чана, а Шеня підтримали 1,4%.

Незалежні виборці, які не підтримують жодну партію, частіше обирали Шеня: 52,1% проти 27,1% за Чана. У районах Даань і Веньшань Шень отримав 46,2% підтримки проти 33,9% у суперника. Водночас у районах Суншань і Сіньї Чан мав перевагу — 51,6% проти 40,8%.

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Вікові групи та кампанія

Шень мав вищу підтримку серед виборців віком від 20 до 29 років, перевагу в 14,6 відсоткового пункту серед людей віком від 50 до 59 років, а також 50,3% серед респондентів віком від 60 до 69 років. Чан випереджав Шеня серед виборців віком від 30 до 39 років — 52,8% проти 40,2%.

Позитивно до Шеня ставляться 56,5% опитаних, негативно — 31,5%. Для Чана ці показники становлять 42,5% і 44,5% відповідно. Шень заявив, що обережно оцінює результати опитування, а Чан сказав, що його команда врахує їх у фінальному етапі кампанії.

До виборів було менш як два тижні. Кампанія Шеня завершила міський тур «Океанська хвиля» заходом біля храму Гуаньду, а Чан агітував на нічному ринку Ліньцзян разом із головою Тайванської народної партії Хуан Гочаном, кандидатами до міської ради та інфлюенсером Голгером Ченем.

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