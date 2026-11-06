В австралійському Бервіку, передмісті Мельбурна у штаті Вікторія, зв’язок із громадою та родиною став головним чинником, який допомагає мешканцям почуватися безпечніше у своєму районі. Це показало опитування 450 жителів, проведене радою Сіті-оф-Кейсі у 2022, 2024 та 2025 роках, повідомляє ABC News Australia.

Водночас злочинність залишається однією з головних тем для місцевого бізнесу. М’ясна крамниця на головній вулиці Бервіка зазнала чотирьох проникнень зі зломом за три роки, а в кафе неподалік протягом останніх тижнів сталися дві спроби підпалу. До ювелірного магазину вдень увійшли троє чоловіків у масках із молотками, пограбували його та завдали травми голови керівнику працівниці магазину. Чоловікам висунули обвинувачення, і вони постали перед судом.

Безпека та вибори

Округ Бервік представляє тіньовий міністр поліції та колишній лідер Ліберальної партії Бред Баттін. Політолог Університету Монаша Зарех Газарян заявив, що виборців також непокоять місцева інфраструктура, вартість життя й доступність житла. На його думку, Бервік та інші округи південного сходу Мельбурна можуть бути важливими для шансів Коаліції на перемогу.

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Правляча Лейбористська партія пообіцяла в разі переобрання набрати ще 1 500 поліцейських і відкрити другу поліцейську академію на заході Мельбурна. Опозиційна Коаліція заявила про намір відкрити 40 поліцейських дільниць, додатково залучити 3 000 правоохоронців і реформувати систему застави.

Громадські зв’язки

У відповідях на запитання про кроки ради для посилення безпеки мешканці також називали більше охорони, поліцейських і камер відеоспостереження. Однак у тому ж опитуванні поліцейські патрулі та CCTV опинилися нижче за сімейні й громадські зв’язки серед чинників відчуття безпеки. Мер Сіті-оф-Кейсі Мішель Кроутер наголосила, що безпека залежить не лише від фізичних заходів, а й від стосунків та відчуття належності до громади.

У Бервіку діє жіноча прогулянкова група Walk It Out, заснована для протидії самотності та ізоляції. Місцевий громадський центр також проводить заходи й ярмарки для мешканців. Водночас керівник Neighbourhood Houses Victoria Кейр Патерсон заявив, що фінансування таких центрів не встигає за операційними витратами: майже половина з 400 громадських будинків Вікторії працювала зі збитками протягом кожного з останніх трьох років.

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