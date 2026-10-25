Опитування виявило брак викладачів у 35,9% організацій Японії — The Japan Times

У Японії 35,9% опитаних організацій не забезпечили достатньої кількості зареєстрованих викладачів японської мови та не мають перспектив знайти їх. Про це свідчить урядове опитування напередодні запровадження нової системи працевлаштування іноземних працівників, повідомляє The Japan Times.

Нова програма для працівників

Наступного квітня в країні має запрацювати Програма працевлаштування для розвитку навичок, яка замінить програму технічного стажування. За її умовами іноземці перед початком роботи в Японії повинні або скласти тест на знання японської мови на рівень не нижче A1, або відвідати щонайменше 100 годин мовних занять.

Опитування провели Імміграційне агентство Японії та міністерство праці. Воно стосувалося організацій, які підтримуватимуть іноземних працівників, і компаній-роботодавців, а також їхньої готовності забезпечити викладачів японської мови.

Результати опитування

Опитування охопило 1 880 організацій зі списку пов’язаної з урядом Організації технічного стажування. Упродовж трьох днів до 7 жовтня надійшло 348 дійсних відповідей.

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Із них 125 організацій, або 35,9%, повідомили, що не мають достатньої кількості зареєстрованих викладачів і не бачать перспектив їх залучити. Водночас 51 організація, або 14,7%, уже забезпечила необхідну кількість викладачів, а 66 респондентів, або 19%, заявили, що мають такі перспективи. Решта 106 організацій працюють над цим питанням.

У перший рік дії нової програми респонденти планують прийняти загалом 17 247 іноземних працівників. Очікується, що 13 502 із них складуть мовний тест на рівень A1 або вище до приїзду до Японії.

Учасники опитування також зазначили, що зареєстрованих викладачів японської мови недостатньо, а організації не знають, де їх шукати та до кого звертатися. Станом на серпень у країні налічувалося близько 20 тисяч зареєстрованих викладачів японської мови. Представник Імміграційного агентства заявив, що відомство підвищуватиме обізнаність про систему та докладатиме додаткових зусиль для залучення викладачів.

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