Опитування вперше вивело Хо Сінь-чун у лідери в Тайчжуні — Taipei Times

У Тайчжуні на Тайвані найсвіжіше оприлюднене опитування вперше від початку виборчої кампанії показало перевагу кандидатки Демократичної прогресивної партії Хо Сінь-чун над представником Гоміндану Джонні Чіангом. За результатами дослідження, Хо підтримали 41,1% респондентів, а Чіанга — 30,4%.

Як повідомляє Taipei Times, опитування оприлюднила Тайбейська асоціація довіри до демократії, а провів його фахівець із опитувань Тай Лі-ан. Розрив між кандидатами становив 10,7 відсоткового пункту.

Попередні опитування

Водночас чотири інші опитування, оприлюднені від початку жовтня, віддавали перевагу Чіангу. Дослідження, замовлене фракцією Гоміндану в міській раді Тайчжуна та проведене Центром досліджень громадської думки Університету Фо Гуан, показало його перевагу: 38,3% проти 28,1% у Хо.

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Ще одне опитування, проведене Університетом Ши Сінь на замовлення тієї самої фракції та оприлюднене 17 жовтня, зафіксувало 39,8% підтримки Чіанга і 28,7% — Хо. Два попередні дослідження також показували лідерство кандидата Гоміндану — з перевагою у 6 та 1,9 відсоткового пункту відповідно.

Заяви кандидатів

Хо заявила, що останній результат відображає зростання суспільного запиту на зміни. За її словами, такі настрої пов’язані з уповільненням міського розвитку та невирішеними проблемами, які впливають на повсякденне життя мешканців. Кандидатка повідомила, що продовжить відвідувати всі 29 адміністративних районів Тайчжуна, представляючи виборцям свої пропозиції.

Штаб Чіанга у письмовій заяві зазначив, що поважає результати різних опитувань і враховуватиме їх. Водночас там наголосили, що найточнішим показником громадської думки будуть голоси, подані в день виборів. Місцеві вибори на Тайвані заплановані на 28 листопада.

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