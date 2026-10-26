Опозиція Австралії представила скорочення видатків на $31 млрд — ABC News Australia

Опозиційна коаліція в Австралії оприлюднила часткові розрахунки запропонованих скорочень державних видатків на 31,3 млрд доларів протягом чотирьох років. Пакет, оцінений незалежним Парламентським бюджетним управлінням, передбачає згортання низки кліматичних, житлових і соціальних програм уряду Лейбористської партії, повідомляє ABC News.

Скорочення кліматичних програм

Понад половину запланованої економії коаліція розраховує отримати завдяки скасуванню кліматичних ініціатив. Зокрема, 9,4 млрд доларів пропонують заощадити через відмову від нового стандарту ефективності транспортних засобів, пільг для електромобілів, субсидій на домашні акумулятори, консультативного органу з досягнення нульових викидів, частини функцій агентства ARENA та звітності бізнесу про викиди Scope 3.

Ще 7,3 млрд доларів коаліція планує отримати, припинивши субсидії для виробництва «зеленого» алюмінію та водню, підтримку критично важливих мінералів та інші промислові субсидії через Національний фонд реконструкції.

Житло, соціальні виплати і податки

Відмова від програми Help to Buy для перших покупців житла, фонду соціального житла, податкових стимулів для забудовників житла під оренду та виплат штатам за виконання цілей із введення житла має дати 4,7 млрд доларів економії.

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Коаліція також пропонує обмежити право постійних резидентів та інших негромадян на соціальні виплати і Національну схему страхування інвалідності. Це, за оцінкою, зменшить видатки на 2 млрд доларів за чотири роки. Раніше Парламентське бюджетне управління оцінило скорочення тютюнового акцизу та легалізацію вейпів у 7,9 млрд доларів економії.

Лідер опозиції Ангус Тейлор назвав запропоновані заощадження першим внеском для фінансування податкових скорочень. Водночас оприлюднені розрахунки не враховують вартості інших зобов'язань коаліції, зокрема планів скоротити чисту міграцію до 100 тисяч осіб на два роки та збільшити оборонні витрати.

Опозиція пов'язує високі державні витрати зі стійкою інфляцією. Скриньник Джим Чалмерс відкинув це твердження, заявивши, що приватний попит зростає швидше за державний, а уряд представить нові заходи економії у грудні.

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