Палата депутатів Чехії в середу, 25 листопада, обговорює у другому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік. Друге читання дає парламентарям змогу вносити пропозиції щодо перерозподілу коштів між окремими видатковими розділами.

Незмінні параметри бюджету

Під час першого читання депутати схвалили базові параметри проєкту — загальні доходи, видатки та прогнозований дефіцит у 386 млрд чеських крон. На нинішній стадії ці затверджені параметри не можуть бути змінені. Тому поправки можуть стосуватися лише переміщення коштів між видатковими розділами.

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Поправки опозиції

За даними Novinky.cz, які наводить Radio Prague International, опозиційні депутати станом на момент публікації подали понад 40 поправок. Запропоновані в них трансфери коштів загалом становлять близько 150 млрд чеських крон.

Таким чином, у межах другого читання депутати можуть визначати напрям перерозподілу видатків, не змінюючи схвалених обсягів доходів, видатків та дефіциту.

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