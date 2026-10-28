Опозиція ДР Конго відкинула повстання експрезидента Кабіли — TimesLIVE

Основна опозиційна коаліція Демократичної Республіки Конго C64 відкинула підтримку збройного повстання, яке очолює колишній президент Жозеф Кабіла, та закликала всі сторони до інклюзивного діалогу для врегулювання політичної кризи. Про це повідомляє TimesLIVE.

Заклик до переговорів

До коаліції C64 входять п’ятеро опозиційних лідерів, серед яких колишні кандидати в президенти Мартін Фаюлу та Моїз Катумбі. Заяву ухвалили після дводенної зустрічі представників об’єднання в Римі.

У C64 заявили, що військового розв’язання конфлікту не існує, тому переговори мають відбуватися за участю всіх сторін. Це перша спільна заява коаліції відтоді, як Кабіла на початку місяця очолив повстання AFC/M23, яке нині називається FRN. У джерелі це угруповання названо підтримуваним Руандою.

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Суперечка щодо конституційних змін

Коаліція також повторила заперечення проти запропонованих конституційних реформ, які могли б дозволити президенту Феліксу Чісекеді балотуватися на третій термін. Представники C64 наголосили на необхідності дотримання конституції.

Президент Чісекеді у серпні оголосив про національний діалог, однак не включив до нього збройні угруповання. C64 заявила, що домагатиметься зустрічей із Чісекеді та Кабілою, щоб досягти згоди щодо інклюзивного формату переговорів. Також коаліція закликала звільнити затриманих опозиціонерів, зокрема союзника Фаюлу Принса Епенге, якого, за її твердженням, у неділю затримали в аеропорту Кіншаси та не дозволили вилетіти до Рима.

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