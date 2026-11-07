Опозиція Гаяни вимагає пояснити зростання цін попри нафтові доходи — The Rio Times

Опозиційний депутат Гаяни Шарма Соломон заявив, що рекордні бюджети, профінансовані нафтовими доходами, не полегшили для населення витрати на продукти, транспорт та електроенергію. Представник опозиційної коаліції APNU з питань природних ресурсів вимагає від уряду пояснити, наскільки державні видатки реально вплинули на ціни на харчі, повідомляє The Rio Times.

Дані про інфляцію

Бюро статистики Гаяни повідомило, що у вересні 2026 року ціни в столиці країни Джорджтауні були на 3,4% вищими, ніж роком раніше. Продукти харчування за цей період подорожчали на 3,8%, а витрати на транспорт і зв'язок — на 4,2%.

Водночас у місячному вимірі ціни на продукти у вересні знизилися на 0,3% порівняно із серпнем. Попри це вони залишалися на 3,8% вищими, ніж у вересні попереднього року.

Вимоги опозиції

Соломон заявив, що пересічним гаянцям недостатньо повідомлень про економічне зростання, якщо вони не бачать полегшення витрат у магазинах. Він також закликав владу оприлюднити дані про те, яку частку нафтових надходжень спрямовують на довгострокове зниження вартості продовольства.

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За словами депутата, уряд посилається на одноразову виплату у 100 тисяч гаянських доларів, що становить близько 480 доларів США, субсидії фермерам, скасування окремих податків і стабільні тарифи на електроенергію. Опозиціонер стверджує, що податкові послаблення не дають відчутної економії домогосподарствам, а виробництво не зросло.

Нафтові доходи та бюджет

Нафта Гаяни видобувається на морських родовищах консорціумом на чолі з ExxonMobil. Соломон заявив, що середній видобуток становить приблизно 1 млн барелів на добу, а прогнозовані нафтові доходи країни у 2026 році можуть сягнути близько 6,5 млрд доларів США. The Rio Times зазначає, що не зміг підтвердити цю оцінку за урядовими звітами.

Бюджет Гаяни на 2026 рік становить 1,558 трлн гаянських доларів, або приблизно 7,5 млрд доларів США за офіційним курсом Банку Гаяни. Уряд представив його в січні, а парламент ухвалив у лютому.

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