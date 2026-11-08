Опозиція Ямайки погодилася на переговори після суперечки щодо Куби — The Rio Times

У Кінгстоні на Ямайці лідер парламентського бізнесу опозиції Філліп Полвелл погодився зустрітися 9 листопада зі спікеркою Палати представників Джульєт Голнес і лідером урядового бізнесу Флойдом Гріном. Переговори заплановані після конфлікту в парламенті через рішення Ямайки утриматися під час голосування Генеральної Асамблеї ООН щодо резолюції із закликом припинити ембарго США проти Куби, повідомляє The Rio Times.

Суперечка через голосування в ООН

27 жовтня парламент Ямайки схвалив пропозицію щодо економічної та гуманітарної ситуації на Кубі. Наступного дня країна утрималася під час щорічного голосування в Генеральній Асамблеї ООН. За даними видання, до цього Ямайка понад 30 років голосувала за резолюцію, а утримання стало зміною політики.

Резолюцію підтримали 130 держав, 17 проголосували проти, ще 25 утрималися. Міністерка закордонних справ Каміна Джонсон Сміт заявляла, що Ямайка й надалі виступає проти односторонніх дій щодо Куби. Водночас вона пояснювала утримання тим, що щорічне повторення резолюції без поліпшення ситуації поглиблює гуманітарну кризу.

Опозиційна Народна національна партія стверджує, що уряд не повідомив парламенту про намір змінити позицію напередодні голосування. Депутат Ентоні Гілтон вніс пропозицію про осуд уряду, звинувативши його у введенні Палати представників в оману та вимагаючи вибачень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дебати завершилися без рішення

3 листопада Флойд Грін запропонував призупинити дію парламентських правил, щоб невідкладно розглянути пропозицію про осуд. Після виступів Гілтона та Гріна останній запропонував припинити дебати до того, як могли висловитися інші депутати від опозиції.

Опозиція заперечила, посилаючись на правило, яке забороняє закривати дебати способом, що утискає меншість. Лідер опозиції Марк Голдінг вимагав формального голосування, однак його не провели через безлад у залі, а засідання відклали без завершення розгляду.

Полвелл заявив, що тон листа спікерки може завадити врегулюванню спору, і звинуватив її в діях в інтересах уряду. Він висловив сподівання на відвертий і конструктивний діалог та зазначив, що для тривалого врегулювання може знадобитися участь прем'єр-міністра, лідера опозиції або незалежного посередника.

Читай нас у