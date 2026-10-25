Опозиція Японії вимагає пояснень законопроєкту про зниження податку — The Japan Times

У Японії представники опозиційних партій закликали прем’єр-міністерку Санае Такаїчі особисто пояснити в парламенті законопроєкт її уряду про зниження податку на споживання для харчових продуктів. Як повідомляє The Japan Times, дискусія щодо ініціативи відбулася під час телевізійних дебатів у неділю.

Запитання до механізму виплат

Законопроєкт передбачає зниження ставки податку на продукти харчування до 1% строком на два роки. Опозиціонери поставили під сумнів як економічний ефект такого кроку, так і брак конкретики щодо запланованої програми виплат, включеної до документа.

Представник партії «Комейто» Ясухіро Накаґава заявив, що законопроєкт про запровадження нової системи не містить конкретних цифр. За його словами, голосування не може відбутися, доки подробиці не будуть уточнені. Він також назвав тимчасове зниження податку проблематичним через можливий вплив на сільське господарство, ресторанну галузь і домогосподарства після повернення ставки на продукти до 8%.

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Вимога участі прем’єрки в слуханнях

Мотохіса Фурукава з Демократичної партії для народу заявив, що законодавство не містить конкретики, і закликав прем’єр-міністерку взяти участь у засіданнях фінансового комітету Палати представників парламенту Японії.

Юїті Ґото з Партії демократичних реформ зазначив, що компанії не повною мірою відобразили зростання вартості сировини у цінах. На його думку, через це ціни з урахуванням податку навряд чи знизяться навіть у разі податкового послаблення, а споживачі можуть не відчути зменшення фінансового навантаження.

Позиція правлячої коаліції

Представник правлячої Ліберально-демократичної партії Хідекі Мураї заявив, що уряд намагається пояснювати законопроєкт різними способами, зокрема наводячи дані з прикладів інших країн. Він додав, що партія серйозно ставиться до вимоги опозиції щодо участі Такаїчі в парламентських обговореннях. Такаші Ендо з Партії інновацій Японії, коаліційного партнера ЛДП, закликав до поступок у заходах проти інфляції, аби створити систему, яка дасть людям відчуття впевненості.

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