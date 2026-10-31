Опозиція Індії імітувала імпічмент голови виборчої комісії — Channel NewsAsia

Опозиційні партії Індії 31 жовтня провели в Нью-Делі символічну процедуру імпічменту голови Виборчої комісії Гьянеша Кумара. Акція стала протестом проти загальнонаціонального перегляду списків виборців, який, на думку опозиції, може несправедливо сприяти правлячій партії прем’єр-міністра Нарендри Моді — «Бхаратія джаната парті» (BJP), повідомляє Channel NewsAsia.

Символічне засідання

Представники опозиції зібралися в резиденції президента Індійського національного конгресу Маллікаржуна Харге та відтворили парламентське засідання. Символічна процедура проти головного виборчого комісара не має конституційної або юридичної сили.

Харге заявив, що ініціатива має на меті захистити гідність конституційної інституції та домогтися неупередженої роботи Виборчої комісії відповідно до духу конституції. Лідер Конгресу Рахул Ганді сказав, що опозиція вдалася до символічної процедури, бо не бачить іншого варіанту дій.

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Суперечка щодо списків виборців

Перегляд виборчих реєстрів протягом останнього місяця спричинив політичні суперечки та вуличні протести в Індії. Виборча комісія пояснює ініціативу потребою забезпечити точність списків, тоді як опозиція стверджує, що процесом маніпулюють на користь BJP. І Виборча комісія, і BJP ці звинувачення заперечують.

За конституцією Індії голову Виборчої комісії можна усунути лише через парламентську процедуру, що потребує спеціальної більшості. Міністр внутрішніх справ Аміт Шах заявив, що BJP готова провести спеціальну сесію парламенту для обговорення перегляду списків виборців, однак звинуватив опозицію у небажанні вести там дискусію.

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