Опозиція Індії скликає мітинг за відставку глави виборчкому — BBC News

Опозиційна партія Конгрес скликає в столиці Індії Делі масштабний мітинг із вимогою відставки головного виборчого комісара Г'янеша Кумара та проведення виборчої реформи. На акцію, заплановану на неділю на майдані Рамліла Майдан, очікують десятки тисяч учасників. Про це повідомляє BBC News.

Захід має початися близько полудня. Лідери опозиції заявляють, що в ньому можуть узяти участь до мільйона людей. До акції планують долучитися представники альянсу INDIA на чолі з Конгресом, а також група тиску Cockroach Janta Party, яку очолюють представники покоління Z.

Суперечка навколо списків виборців

Мітинг відбувається на тлі критики спеціальної процедури перегляду виборчих списків, унаслідок якої з проєктів реєстрів по всій країні вилучили 130 мільйонів імен. Виборча комісія Індії заявляє, що метою процедури є оновлення списків та вилучення даних про померлих або тих, хто змінив місце проживання.

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Водночас опозиційні партії стверджують, що перегляд списків може бути вигідним для партії прем'єр-міністра Нарендри Моді — Бхаратія джаната парті — через можливе вилучення зі списків виборців, які мають право голосу. Вони звинувачують виборчу комісію та Бхаратія джаната парті у «крадіжці голосів». Виборча комісія та партія Моді відкидають ці звинувачення.

Умови проведення акції

Поліція Делі дозволила провести мітинг, однак висунула низку умов: захід має завершитися до 17:00, на території необхідно встановити камери відеоспостереження, а маршів за межами відведеного місця не буде. У місті, зокрема на дорогах до Рамліла Майдану, розгорнули тисячі поліцейських і воєнізованих службовців.

Лідер опозиції Рахул Ганді заявив, що протест спрямований проти «руйнування індійської демократії». Він закликав приходити на мітинг усіх охочих — як представників політичних сил, так і тих, хто не пов'язаний із політикою. Минулого місяця Ганді очолив марш десятків тисяч протестувальників від Коннот-Плейс у центрі Делі до Верховного суду з вимогою відставки Кумара.

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