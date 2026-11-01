Опозиція Ізраїлю планує замінити спікера Кнесету — Anadolu Agency

Ізраїльська опозиція після парламентських виборів планує домогтися заміни спікера Кнесету Аміра Охани та просувати законодавчі ініціативи, спрямовані проти прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє Anadolu Agency із посиланням на ізраїльський сайт Walla.

За попередніми результатами виборів, блок Нетаньягу отримав 53 місця у 120-місцевому Кнесеті. Опозиційні сили здобули 48 мандатів, арабські партії — 19. Жоден із двох блоків наразі не має необхідних 61 голосу для формування уряду.

Зустріч лідерів опозиції

За даними Walla, лідер партії «Єш Атід» Яїр Лапід планує провести зустріч із Гаді Айзенкотом, очільником партії «Яшар», лідером партії «Наш дім Ізраїль» Авігдором Ліберманом і головою «Демократів» Яїром Голаном. Вони мають узгодити план використання результатів виборів для посилення впливу опозиції у парламенті.

Зустріч відбудеться перед консультаціями у президента Ізраїлю Іцхака Герцога, запланованими на 4 листопада. Під час них мають визначити політика, який першим отримає мандат на спробу сформувати уряд. Джерела Walla в опозиції заявили, що Айзенкот готовий прийняти цей мандат.

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Плани щодо спікера та законів

Нові депутати Кнесету мають скласти присягу 10 листопада. Опозиція хоче замінити спікера Аміра Охану, представника партії «Лікуд» Нетаньягу. Це може дати їй контроль над парламентським порядком денним упродовж шести тижнів, відведених на формування уряду.

Серед можливих кандидатів на посаду спікера розглядають Айзенкота, Лапіда та Одеда Форера з партії «Наш дім Ізраїль». Опозиція також має намір просувати законопроєкт про створення офіційної комісії з розслідування подій 7 жовтня 2023 року та ініціативу, яка забороняла б формувати уряд людині, щодо якої висунуто кримінальне обвинувачення, ще до вироку суду.

Нетаньягу постає перед судом за обвинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Айзенкот неодноразово заявляв, що не увійде до уряду з Нетаньягу навіть за моделі ротації на посаді прем’єр-міністра.

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