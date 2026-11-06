Опозиція Ізраїлю пом’якшила вимоги щодо призову — The Hindu

В Ізраїлі один із лідерів опозиції пом’якшив вимоги щодо військового призову ультраортодоксальних євреїв, що відкрило можливість для союзу з цією громадою задля усунення прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє The Hindu.

Компроміс заради більшості

Представник опозиції Авигдор Ліберман назвав головними цілями усунення Нетаньягу та уникнення нових виборів. За його словами, опозиційним силам варто піти на компроміс, адже прагнення отримати все може призвести до того, що не вдасться отримати нічого.

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Пом’якшення позиції щодо призову може зробити можливим альянс між опозиційними силами й ультраортодоксальною громадою, який раніше видавався малоймовірним.

Результати виборів

Ані Нетаньягу, ані лідер опозиції Гаді Айзенкот не здобули більшості на виборах 27 жовтня. У матеріалі зазначається, що ізраїльське суспільство глибоко поляризоване щодо Нетаньягу та виснажене трьома роками війни.

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