В Ізраїлі партії, що прагнуть змінити уряд Беньяміна Нетаньягу, готуються до сценарію створення уряду меншості після майбутніх виборів. Такий варіант допускає Ґаді Айзенкот, однак Авігдор Ліберман, Нафталі Беннет і Яїр Лапід наполягають, що новий кабінет має спиратися на сіоністську більшість у Кнесеті. Про це повідомляє Jerusalem Post.

За даними видання, у більшості опитувань табір противників Нетаньягу випереджає блок коаліції, що завершує каденцію, проте партіям, які прагнуть політичних змін, за нинішніх домовленостей бракує 61 мандата. Айзенкот розглядає варіант формування уряду, якщо його блок отримає 58 або 59 місць, а згодом спробує розширити парламентську підтримку.

Суперечки щодо арабських партій

Для вступу уряду на посаду потрібна більшість під час голосування про довіру, а не обов'язково 61 голос «за». Відтак утримання депутатів може дозволити сформувати кабінет без абсолютної більшості. Водночас для конструктивного вотуму недовіри, який має замінити чинний уряд, необхідна підтримка 61 депутата.

Айзенкот не відкидав зовнішньої підтримки партії РААМ. Ліберман категорично не погоджується підтримати уряд меншості навіть як тимчасове рішення та заявляє, що за відсутності прийнятної більшості краще провести нові вибори. Беннет і Лапід також не хочуть, щоб формування уряду залежало від голосів або утримання арабських партій. Натомість лідер партії «Демократи» Яїр Голан не виключив співпраці з РААМ.

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Заміна спікера Кнесету

Паралельно в антинетаньягуському таборі формується широка згода щодо можливої заміни спікера Кнесету Аміра Охани ще до домовленості про склад коаліції. Такий крок мав би дати противникам Нетаньягу контроль над парламентським порядком денним, навіть якщо він залишиться главою перехідного уряду.

Для цього блоку необхідно зібрати більшість за узгодженого кандидата; він також може розраховувати на голоси депутатів арабських партій. Серед можливих претендентів називають Хілі Троппера, Матана Кахану, Елазара Штерна, Мейрав Бен-Арі, Ейтана Гінзбурга, Ефрат Рейтен та Одеда Форера, однак спільного кандидата ще не оголосили.

Партії також обговорюють законодавчі ініціативи для нового скликання Кнесету: створення державної комісії з розслідування подій 7 жовтня, зміни до законодавства про військовий призов, обмеження строку перебування прем'єр-міністра на посаді та скасування частини судових змін, просуваних урядом, що завершує каденцію. Ліберман окремо хоче заборонити обіймати посаду прем'єра людині, яка має кримінальні обвинувачення.

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