Опозиція Ізраїлю вивчає прямі вибори прем’єра без розпуску Кнесету — Jerusalem Post

В Ізраїлі представники опозиційного блоку розглядають можливість відновити прямі вибори прем’єр-міністра без розпуску Кнесету після того, як вибори до 26-го скликання парламенту не дали жодному табору більшості для формування уряду. Про це з посиланням на повідомлення коментатора Бена Каспіта та журналіста Міхаеля Гаузера Това пише Jerusalem Post.

Розподіл місць у Кнесеті

Блок прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу має 53 мандати, опозиційний блок — 48, а арабські партії — 19. Формально поза блоком Нетаньягу перебувають 67 депутатів, однак лідери опозиції не дійшли згоди щодо створення альтернативного уряду. Ситуацію ускладнюють передвиборчі зобов’язання частини політиків не спиратися на підтримку арабських партій.

Для затвердження уряду не обов’язково потрібні голоси 61 депутата: достатньо більшості серед учасників голосування за вотум довіри. Водночас такий варіант залежить від політичних домовленостей, яких поки немає. Зокрема, Нафталі Беннет і Авігдор Ліберман під час кампанії окреслювали обмеження щодо співпраці з арабськими партіями, тоді як голова партії «Демократи» Яїр Голан підтримав їхнє залучення до спроб замінити Нетаньягу.

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Повернення до старої моделі

Обговорюваний підхід у блоці називають моделлю прямих виборів Нетаньягу 2021 року. Тоді, після виборів до 24-го Кнесету, Нетаньягу пропонував визначити главу уряду окремим голосуванням, не проводячи нових парламентських виборів.

Ізраїль уже застосовував прямі вибори прем’єра: у 1996 році Нетаньягу переміг Шимона Переса, у 1999-му Ехуд Барак переміг Нетаньягу, а в 2001 році Аріель Шарон виграв спеціальні вибори лише на посаду глави уряду. Згодом систему скасували та повернули парламентську модель, за якої уряд працює на основі довіри Кнесету.

Відновлення прямих виборів потребуватиме суттєвих законодавчих змін. Навіть обрання прем’єра прямим голосуванням не гарантуватиме йому парламентської більшості для формування та збереження стабільного уряду. Каспіт також порушив ідею обмежити перебування прем’єра на посаді двома термінами або вісьмома роками, однак така ініціатива потребувала б окремого закону та могла б викликати юридичні питання щодо її застосування до попередніх термінів Нетаньягу.

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