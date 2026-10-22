У Кенії лідери опозиції Марта Каруа, Ндінді Ньоро та Фред Матіангі розкритикували обіцянки президента Вільяма Руто знизити податок PAYE для людей із низькими доходами та збільшити ліміт запозичень у фонді Hustler Fund. Вони заявили, що ці кроки є передвиборчими обіцянками напередодні загальних виборів 2027 року, повідомляє Nation Kenya.

Політики виступили 21 жовтня в місті Нджоро, окрузі Накуру. За їхніми словами, президент озвучив податкові ініціативи та плани щодо Hustler Fund під час святкування Дня героїв Mashujaa Day.

Критика економічної політики

Лідер People’s Party of Kenya Ндінді Ньоро звинуватив Руто у невиконанні обіцянок, даних під час виборчої кампанії 2022 року. Він заявив, що нові пропозиції не розв'яжуть проблем пересічних громадян, які, за його словами, потерпають від високої вартості життя.

Ньоро також поставив під сумнів заяви президента про стабілізацію економіки. Опозиціонер стверджує, що темпи економічного зростання Кенії є нижчими, ніж у низці держав регіону, а зростання ще не дало відчутного полегшення домогосподарствам і бізнесу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Плани опозиції на вибори

Ньоро та лідерка People’s Liberation Party Марта Каруа заявили, що опозиційні сили мають намір об'єднатися навколо одного кандидата на президентських виборах 2027 року. Каруа закликала політичні партії, які прагнуть приєднатися до опозиційного руху, діяти спільно та уникати внутрішніх конфліктів.

Каруа сказала, що опозиційний уряд зосередився б на створенні робочих місць і доступності базових товарів, зокрема продовольства. Вона також закликала виборців не підтримувати політиків, які після обрання не виконують передвиборчих обіцянок.

Своєю чергою лідер Jubilee Party Фред Матіангі заявив, що уряд не врегулював страйк викладачів університетів. Він закликав владу провести переговори та виконати зобов'язання перед працівниками університетів, щоб відновити навчання.

Читай нас у