Опозиція Кенії почала переговори про єдиного кандидата на вибори 2027 — Nation Kenya

У Кенії опозиція почала переговори щодо висунення спільного кандидата в президенти на загальних виборах 10 серпня 2027 року. Узгоджений кандидат має протистояти чинному президентові Вільяму Руто, повідомляє Nation Kenya.

Зустріч у Вамуньоро

Переговори розпочалися після зустрічі у вівторок у Вамуньоро в окрузі Ньєрі. У ній брали участь лідери, пов’язані з очільником партії Democracy for the Citizens Party Рігаті Ґачагуа, та представники фракції Linda Mwananchi сенатора Найробі Едвіна Сіфуни.

На фотографії зі зустрічі, оприлюдненій виданням, також зображений Джон Метху. У підписі до фото його названо призначеним генеральним секретарем Democracy for the Citizens Party.

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Вибори 2027 року

За даними Nation Kenya, до голосування залишається менш як 10 місяців. Переговори між союзниками Ґачагуа та фракцією Сіфуни стосуються пошуку єдиного кандидата від опозиції для участі у виборах.

У джерелі зазначається, що опозиційні сили прагнуть узгодити спільного претендента на посаду президента для участі в кампанії 2027 року.

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