Опозиція Кенії розійшлася щодо часу висунення кандидата в президенти — Nation Kenya

У Кенії лідери опозиції розійшлися в поглядах щодо того, коли назвати спільного кандидата на президентські вибори 2027 року. Це питання обговорювали 26 жовтня під час зустрічі лідера Democracy for the Citizens Party Рігаті Гачагуа та лідера Wiper Патріотичного фронту Калонзо Мусьйоки в резиденції Гачагуа у Вамуньоро, окрузі Ньєрі.

Як повідомляє Nation Kenya, команда Мусьйоки пропонує визначити кандидата вже до грудня. Її представники вважають, що раннє рішення дасть обраному претенденту більше часу для мобілізації ресурсів, здобуття підтримки по країні та налагодження міжнародних контактів перед загальними виборами, запланованими на 10 серпня 2027 року.

Позиція прихильників відтермінування

Гачагуа та його союзники наполягають, що рішення варто ухвалювати за кілька місяців до голосування. Вони побоюються, що передчасне висунення кандидата може створити для президента Вільяма Руто можливість схилити незадоволених лідерів опозиції до виходу з об’єднання.

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Сенатор від округу Кітуї Енок Вамбуа заявив, що остаточної дати ще не погодили, оскільки опозиція має врахувати інтереси кількох партій. Водночас, за його словами, учасники консультацій звернули увагу на нетерпіння кенійців через затримку з визначенням кандидата.

Плани оформити союз

Депутат парламенту Едвард Муріу повідомив, що партнери домовилися почати формалізацію співпраці з підписання хартії честі та пакту єдності між двома партіями, а потім перейти до створення політичної коаліції. Депутат Бенджамін Гатіру також закликав не поспішати з вибором, аби всі партнери підтвердили готовність підтримати майбутнього кандидата.

Лідер People’s Party of Kenya Ндінді Ньоро заявив, що його партія готова підтримати будь-кого, кого оберуть у результаті процесу. Генеральний секретар DCP Джон Метху зазначив, що DCP і Wiper працюватимуть як партнерські партії та консультуватимуться з іншими опозиційними лідерами щодо єдиного кандидата.

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