Опозиція міськради Карачі долучилася до протесту проти робіт на водотоці — Dawn

У Карачі, Пакистан, лідер опозиції в міській раді адвокат Саіфуддін долучився до протесту жителів району Кліфтон і представників громадянського суспільства проти будівельних робіт на водотоці Нехр-і-Хайям. Він виступив проти комерційного використання землі вздовж водотоку та закликав владу провінції Сінд оприлюднити проєктну документацію.

Як повідомляє Dawn, Саіфуддін оглянув будівельні роботи разом із лідером партії «Джамаат-і-Ісламі» Таймуром Ахмедом, президенткою Clifton Residents Forum Рашею Тарік, екологічними активістами Ясіром Хусейном та Ахмедом Шаббаром, громадським активістом Абдулом Хамідом Дагією і місцевими жителями.

Побоювання щодо водовідведення

Протестувальники заперечують проти проєкту з перетворення водотоку на вузькі дренажні канали. Саіфуддін заявив, що звуження або перекриття природного русла може негативно позначитися на відведенні дощової води в Карачі, де під час мусонів накопичуються значні її обсяги.

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За його словами, Нехр-і-Хайям спочатку був природним водотоком для дощової води, але поступово перетворився на каналізаційний канал. Він підтримав вимогу мешканців прокласти окремі стоки або трубопроводи для стічних вод, а решту каналу відновити й залишити відкритою.

Вимога технічної оцінки

Опозиційний політик вимагав опублікувати PC-1, звіт про оцінку впливу на довкілля та інші документи, пов’язані з проєктом, а також пояснити заплановане використання землі вздовж водотоку. Він заявив, що порушить це питання в міській раді та домагатиметься розгляду документації обраними представниками.

Саіфуддін також закликав провести технічну оцінку можливого впливу робіт на дренажну систему міста та забезпечити належні заходи з відведення стічних вод і подальшого обслуговування об’єкта. Окремо він наголосив на потребі захищати інші природні водотоки Карачі, зокрема річку Малір.

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