Опозиція Пакистану домовилася посилити парламентську координацію — Dawn

Лідери опозиційних партій Пакистану зустрілися 4 листопада в Ісламабаді в резиденції очільника партії Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl Маулани Фазлур Рехмана та домовилися посилити свій альянс і координацію в парламенті. Як повідомляє Dawn, учасники також обговорили надзвичайний стан і запровадження губернаторського правління у провінції Хайбер-Пахтунхва.

Комітети та багатопартійна конференція

Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl та рух Tehreek-i-Tahafuz-i-Ayin-i-Pakistan, який очолює Махмуд Хан Ачакзай, вирішили створити комітети для врегулювання розбіжностей і продовження консультацій щодо скликання багатопартійної конференції. У TTAP назвали зустріч зібранням «об’єднаної опозиції».

У переговорах брали участь лідери опозиції в Національній асамблеї та Сенаті Махмуд Хан Ачакзай і Аллама Раджа Насір Аббас. Від партії Pakistan Tehreek-e-Insaf були присутні Асад Кайсер, генеральний секретар партії Салман Акрам Раджа, головний парламентський організатор Амір Догар і сенатор Нурул Хак Кадрі.

Ачакзай заявив, що метою зустрічі було формування альянсу для посилення парламенту. Він також засудив, за його словами, кампанію з дискредитації Фазлур Рехмана та заявив про підтримку очільника JUI-F з боку опозиції.

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Заяви щодо Хайбер-Пахтунхви

Фазлур Рехман сказав, що опозиція прагнутиме зміцнити свою присутність у парламенті та захищати інтереси всіх частин країни. Він висловив занепокоєння тим, що, за його твердженням, Гвадар, прибережна смуга та острови провінції Сінд можуть перейти під федеральний контроль.

Сенатор Аббас заявив, що губернаторське правління в Хайбер-Пахтунхві було запроваджене незаконно, і звинуватив владу в переслідуванні тих, хто виступає за добробут країни. Федеральна влада зі свого боку стверджує, що до цих заходів 11 жовтня її спонукали безпекова ситуація в провінції та, за її оцінкою, відсторонення уряду Хайбер-Пахтунхви, очолюваного PTI, від боротьби з тероризмом.

Під час зустрічі також порушили питання здоров’я засновника PTI Імрана Хана, який перебуває у в’язниці з 5 серпня 2023 року у кількох справах. PTI заявила, що його артеріальний тиск сягнув 192, і вимагала перевести Хана до лікарні Shifa International для незалежного лікування під наглядом його особистих лікарів. Уряд заперечує звинувачення в неналежній медичній допомозі, заявляючи, що необхідне лікування в тюрмі Адіала забезпечують.

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