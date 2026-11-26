Опозиційна тайванська партія Гоміндан перед суботніми місцевими виборами може не зберегти контроль над 15 містами й округами. У 2022 році партія перемогла у 14 із 22 перегонів за посади керівників міст і округів, а згодом її кількість зросла до 15 після повернення до Гоміндану незалежного очільника повіту Мяолі Чжуна Дунцзіня, повідомляє South China Morning Post.

Ключові перегони на півночі

У партії вважають уразливими позиції в повітах Ілань, Чжанхуа та Сіньчжу. Також складним завданням називають утримання міста Цзяї та координацію виборчого союзу з меншою Тайванською народною партією. Гоміндан розраховує компенсувати можливі втрати здобутками на островах Пенху й Цзіньмень або несподіваною перемогою в оплоті Демократичної прогресивної партії — місті Гаосюн.

Найбільше занепокоєння викликають конкурентні кампанії у Тайбеї та сусідньому Новому Тайбеї, де разом проживає майже 30% виборців острова. Мер Тайбея Вейн Чан Ваньань, обраний у 2022 році, робить ставку на традиційну мобілізацію прихильників. Його суперник від правлячої Демократичної прогресивної партії Пума Шень Баоян залучає молодших і політично неактивних виборців через меми, інтерактивні заходи та гумор.

У Новому Тайбеї кандидат від Гоміндану Лі Шу-чуань, який раніше мав комфортну перевагу в опитуваннях, стикається з дедалі сильнішою конкуренцією з боку представниці Демократичної прогресивної партії Су Цяохуей. Дослідник Інституту Гувера Стенфордського університету Харіс Темплмен назвав Новий Тайбей головним індикатором політичного напряму Тайваню через відносно збалансовану підтримку двох таборів серед більш ніж 4 млн жителів міста.

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Тиск на голову партії

Усередині Гоміндану зростає невдоволення позиціями голови партії Чжен Лівень. Доцент Національного університету освіти Чжанхуа Лю Чаолун заявив, що її риторика, яку він охарактеризував як схильну до Пекіна, зокрема твердження, що Тайвань не є країною, не відповідає настроям більшості суспільства. Частина кандидатів, за даними видання, дистанціюється від Чжен у своїх кампаніях.

Чжен відкинула повідомлення про внутрішні розбіжності та заявила, що виконує допоміжну роль на виборах. Водночас старший діяч Гоміндану Чжао Шаокан вважає, що голова партії має взяти відповідальність у разі невдачі. Аналітик Макс Ло зазначив, що угода про співпрацю з Тайванською народною партією загалом вигідна Гоміндану: її кандидатів у 19 містах і округах підтримує союзник.

Партія також не впевнена в явці своїх традиційних прихильників. Чжен говорила про зниження передвиборчої активності та небажання симпатиків Гоміндану відкрито заявляти про політичні уподобання. Гоміндан звинуватив прокуратуру у застосуванні подвійних стандартів у розслідуваннях можливих порушень під час виборчої кампанії. ДПП звинувачує Гоміндан і Тайванську народну партію, які разом мають більшість у законодавчому органі, у блокуванні урядових законопроєктів; обидві опозиційні партії це заперечують.

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