Опозиція в Ізраїлі випереджає коаліцію на шість мандатів — Jerusalem Post

В Ізраїлі опозиційний блок напередодні виборів до Кнесету у вівторок може отримати 54 мандати, тоді як коаліційний блок — 48. Такими є результати опитування Maariv, проведеного Lazar Research, повідомляє Jerusalem Post.

Розрив між блоками збільшився до шести місць, хоча дві найбільші партії відділяють лише два мандати. Коаліційний блок утратив три місця порівняно з попереднім тижнем, зокрема через те, що партія «Народ Ізраїлю» Офера Вінтера не долає виборчий бар’єр у 3,25%. За опитуванням, вона набирає 3% голосів.

Розподіл мандатів

Партія «Лікуд» може здобути 19 мандатів, ШАС — вісім, а «Релігійний сіонізм» — сім. «Об’єднаний юдаїзм Тори» та «Оцма єгудіт» набирають по сім місць. В опозиційному блоці партія «Яшар» Гаді Айзенкота має 21 мандат, «Б’яхад» Нафталі Беннета — 15, «Демократи» — 10, а «Ісраель Бейтейну» — вісім.

Партія резервістів або Нова економічна партія, за даними дослідження, долає бар’єр із чотирма мандатами. Якщо вона не пройде до Кнесету, коаліційний блок може отримати 50 місць, сіоністська опозиція — 56, а арабські партії — ще 14.

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Явка та підтримка кандидатів

Про намір обов’язково голосувати заявив 81% респондентів. Це може свідчити про вищу явку, ніж на виборах 2022 року, коли вона становила 71%. Серед прихильників опозиційних партій упевнені у голосуванні 87%, серед виборців коаліції — 83%. Частка прихильників арабських партій, які точно планують прийти на дільниці, зросла з 74% 8 жовтня до 81%.

У прямому порівнянні кандидатів на посаду прем’єр-міністра Гаді Айзенкот випереджає чинного прем’єра Біньяміна Нетаньягу з результатом 49% проти 41%. Нафталі Беннет також має перевагу над Нетаньягу — 45% проти 43%. Водночас Нетаньягу випереджає Авігдора Лібермана: 44% проти 39%.

Шістдесят відсотків опитаних віддали б перевагу уряду національної єдності, якщо вибори не дадуть чіткого результату. Нових виборів у разі політичного глухого кута хочуть 23% респондентів. Опитування проводили 19–22 жовтня серед представницької вибірки населення Ізраїлю віком від 18 років, зокрема єврейських та арабських респондентів; максимальна похибка становить 3%.

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