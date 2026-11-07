Опозиція штату Вікторія в Австралії запропонувала збільшити строк тимчасового закриття крамниць, викритих у продажу нелегального тютюну, з 90 до 150 днів. Ініціативу Ліберальної партії представила її лідерка Джесс Вілсон, повідомляє ABC News.

Посилення обмежень

План мають намір реалізувати в разі перемоги партії на найближчих виборах. Ліберали заявили, що 150-денний строк відповідатиме суворішим нормам, які діють у штаті Південна Австралія.

Партія також пропонує змінити законодавство, щоб орендодавці могли розривати договір оренди без компенсації одразу після видачі короткострокового припису про закриття приміщення. Серед інших заходів — заборона банкоматів у торгових точках, де продають нелегальний тютюн або працюють без ліцензії, а також право уповноважених посадовців вилучати весь тютюн та електронні сигарети у разі виявлення порушень.

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Аргументи сторін

Ліберали також хочуть виокремити продаж нелегального тютюну як окремий злочин у запропонованому ними законодавстві RICO, створеному за зразком американських законів для боротьби з керівниками організованої злочинності.

Джесс Вілсон заявила, що чинні заходи лейбористського уряду не зупинили нелегальну торгівлю. За її словами, кількість точок продажу незаконного тютюну зросла, а злочинці, за твердженням опозиції, причетні до підпалів і займаються вимаганням у власників бізнесів. Опозиція пов’язує нелегальну торгівлю тютюном із серією підпалів, що торкнулася 300 підприємств і житлових будинків у штаті.

У вересні влада Вікторії запровадила 90-денні приписи про тимчасове закриття для бізнесів, які продають нелегальну тютюнову продукцію. Представник уряду заявив, що інспектори вже закрили понад 130 магазинів і вилучили нелегальний тютюн на суму понад 14 млн доларів. Він також зазначив, що Магістратський суд уже може видавати довгострокові приписи про закриття, а орендодавці мають право розривати договори оренди через такі приписи.

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