У тауншипі Сінбаунгве в центральному регіоні Магвей у М’янмі внаслідок авіаудару по школі та монастирському комплексу загинули щонайменше 30 людей, зокрема немовля та кілька школярів. Про це з посиланням на очевидця й представника опозиційного Уряду національної єдності повідомляє Channel NewsAsia.

Удар під час релігійної церемонії

За спільною заявою Уряду національної єдності та тимчасового уряду федеральної одиниці Магвей, пов’язаного з опозиційними силами, удару завдали у четвер приблизно о 15:00 за місцевим часом. Тоді на території школи та монастиря відбувалася релігійна церемонія.

У заяві стверджується, що під час атаки застосували чотири авіабомби вагою 500 фунтів, 12 артилерійських снарядів і сім дронів-камікадзе. Речник Уряду національної єдності Най Фон Латт і місцевий очевидець повідомили про загибель понад 20 цивільних, серед яких жінки та діти, а також дев’ятьох бійців повстанських сил.

Версії сторін

Очевидець заявив, що на час бомбардування в районі не було активних боїв, а повстанські бійці лише час від часу проходили через село. Водночас прорежимні Telegram-канали стверджували, що ціллю удару були церемонія випуску та зібрання повстанських сил.

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Станом на другу половину суботи військові М’янми не оприлюднили офіційної заяви щодо атаки. Уряд країни також не відповів на запит про коментар.

Заяви опозиції

Уряд національної єдності та місцева тимчасова влада назвали атаку неспровокованою та заявили, що вона є воєнним злочином і порушенням Женевської конвенції. За їхніми словами, вони збирають докази для майбутніх міжнародних судових проваджень і закликають ООН, АСЕАН та сусідні країни припинити постачання м’янманським військовим авіаційного пального, боєприпасів і технологій дронів.

За даними Уряду національної єдності, від 1 лютого 2021 року до кінця жовтня 2026 року військові здійснили 15 327 авіаударів у 6 653 окремих інцидентах. Опозиція стверджує, що внаслідок цих атак загинули 6 467 цивільних, а також були пошкоджені 562 школи та 848 релігійних споруд. Reuters не зміг незалежно перевірити дані про кількість жертв і обставини удару.

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