Опозиційна Коаліція Вікторії пообіцяла подвоїти планові випали — ABC News Australia

Опозиційна Коаліція в австралійському штаті Вікторія перед виборами наступного місяця представила програму управління лісами, яка передбачає подвоєння щорічного обсягу планових випалів. Вона також пропонує переробляти на місцевих лісопильнях деревину, отриману під час відновлення лісів і зменшення горючого навантаження, повідомляє ABC News Australia.

Плани щодо лісів і деревини

Програма передбачає проріджування лісів і зменшення горючого навантаження на 5 тисячах гектарів державних лісів щороку. Лідер Національної партії Денні О'Браєн заявив, що це має підтримати зайнятість у регіонах.

Деревину, заготовлену в межах програм відновлення лісів і зменшення пожежної небезпеки, пропонують переробляти на підприємствах Вікторії. Її планують використовувати як пиловник, дрова, сировину для біовугілля та мульчі. Коаліція також обіцяє розширити практику культурних випалів, захищати старовікові дерева й дерева з дуплами, а також скорочувати поширення інвазивних видів і бур’янів.

Окремо опозиція пообіцяла вкласти 2,52 млн австралійських доларів протягом чотирьох років у партнерстві з галуззю в мережу камер для виявлення пожеж загальною вартістю 4,41 млн австралійських доларів. Вона має охопити східні та західні райони штату.

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Реакція промисловості та екологів

Представниця Коаліції з питань управління громадськими землями Меліна Бат заявила, що роботи зі створення протипожежних смуг у межах плану дадуть колоди для перероблення на місцевих підприємствах. За її словами, припинення лісозаготівель у Вікторії негативно позначилося на регіональних громадах, зокрема в Гіпсленді та на північному сході штату.

Уряд Вікторії припинив заготівлю деревини в природних лісах у 2024 році, а програма переходу лісової галузі завершилася в червні цього року. Керівник Australian Sustainable Hardwoods Вінс Герлі заявив, що після закриття галузі підприємства були змушені шукати сировину в інших штатах США.

Екологічні організації розкритикували обіцянку Коаліції. Альянс Victorians for Nature заявив про можливі регуляторні та судові перешкоди, посилаючись на попередні судові рішення щодо порушень природоохоронного законодавства під час лісозаготівель. Представник Victorian Forest Alliance Нік Фокс назвав вирубування природних лісів руйнівним для диких тварин, зокрема великих сумчастих летяг і могутніх сов.

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