Опозиційна лідерка Тихановська закликала ЄС врахувати Білорусь — Politico Europe

У Берліні, Німеччина, лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська закликала Європейський Союз не залишати Білорусь поза переговорами щодо миру в Україні та обговоренням майбутньої безпекової архітектури регіону. Вона заявила, що режим Олександра Лукашенка становитиме загрозу для сусідніх держав, якщо він збереже політичну владу.

Безпека кордону з Україною

Тихановська наголосила, що на Лукашенка не можна покладатися в питанні безпеки кордону з Україною. Білорусь межує з Україною, а її територію у 2022 році російські сили держави-агресора Росії використали як плацдарм для нападу на Київ. Кремль також допоміг Лукашенку в серпні 2020 року після масових протестів, які загрожували владі білоруського правителя.

Про заяву Тихановської, зроблену в інтерв’ю для подкасту Brussels Playbook Week Ender, повідомляє Politico Europe. Нині опозиційна політикиня живе у Литві; її заочно засудили в Білорусі до 15 років ув’язнення за державну зраду.

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Критика підходу Європи

Тихановська розкритикувала європейських лідерів за, на її думку, поблажливе ставлення до білоруської влади, особливо до виборів 2020 року. Водночас вона не поклала відповідальність за початок війни проти України на колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. За словами Тихановської, Росія почувалася впевненіше через політику умиротворення, яку проводила не лише Німеччина, а й інші європейські країни.

Вона також заявила, що протягом трьох десятиліть Лукашенко маневрував між Росією та Європою: узимку домагався дешевих російських нафти й газу, а в інші періоди прагнув європейських інвестицій. Тихановська взяла участь у саміті Freedom and Security Women Summit у парламенті Німеччини, проведеному в межах Berlin Freedom Week.

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