Опозиціонера Ліссу визнали винним у підбурюванні до держзради — BBC News

Високий суд у Дар-ес-Саламі, Танзанія, визнав лідера опозиційної партії Chadema Тунду Ліссу винним у підбурюванні до державної зради. Водночас колегія з трьох суддів виправдала 58-річного політика за більш тяжким обвинуваченням у державній зраді, повідомляє BBC News.

Обвинувачення та право на апеляцію

Ліссу, який перебуває під вартою з квітня 2025 року, судили через висловлювання під час кампанії за реформу виборчої системи напередодні загальних виборів 2025 року. Прокуратура стверджувала, що його заяви мали на меті підбурити громадськість до зриву виборів і створити загрозу для уряду. За її версією, поширені також онлайн висловлювання становили державну зраду.

Ліссу, який є юристом і представляв себе в суді, відкидав обвинувачення. Він заявляв, що його слова були частиною законної політичної кампанії за конституційні та виборчі зміни, а прокурори вирвали їх із контексту. Політик має право оскаржити рішення в Апеляційному суді — найвищій судовій інстанції Танзанії.

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Вимоги опозиції

Кампанія Chadema передбачала вимоги незалежного призначення членів виборчої комісії, припинення залякувань партій під час агітації та надання представникам партій можливості безперешкодно спостерігати за підрахунком голосів. Опозиція також наполягала на можливості оскаржувати результати президентських виборів у суді.

Контекст після виборів

Президентка Самія Сулуху Хассан перемогла на виборах у жовтні 2025 року, здобувши 98% голосів. Опозиція назвала результат насмішкою з демократії, оскільки двох головних суперників президентки, зокрема Ліссу, не допустили до участі у виборах. Уряд неодноразово заперечував переслідування політичних опонентів.

Після виборів у країні відбулися масові протести та насильницьке придушення заворушень силами безпеки. За даними офіційного розслідування, загинули щонайменше 500 людей; опозиційні групи заявили про значно більшу кількість жертв і вимагали незалежного розслідування. Amnesty International минулого тижня заявила, що влада продовжує тиск на критиків після виборів.

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