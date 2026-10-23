Опозиціонерку Луїсу Гонсалес затримали в Еквадорі — Cyprus Mail

В Еквадорі затримали опозиційну політикиню Луїсу Гонсалес, яка двічі поступалася президенту Даніелю Нобоа на виборах. Її розслідують у справі про ймовірні порушення політичного фінансування та витрат на передвиборчу кампанію 2023 року, повідомляє Cyprus Mail.

Версія прокуратури

Генеральна прокуратура Еквадору заявила, що слідство з'ясовує походження коштів, використаних для оплати виборчої реклами в період із травня до серпня 2023 року. За її даними, мережу юридичних осіб нібито використали для спрямування близько 500 тисяч доларів на замовлення та придбання передвиборчої реклами.

У відомстві стверджують, що джерела цих коштів і особи, які їх надали, не були розкриті. Прокуратура також повідомила, що в межах справи розслідують сімох людей через невідповідності у внесках і питання щодо законного походження коштів під час президентської кампанії 2023 року. Трьох осіб уже затримали; їм мають висунути обвинувачення у ймовірному відмиванні грошей. Їхніх повних імен прокуратура не назвала.

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Реакція Гонсалес і партії

Гонсалес назвала звинувачення абсурдними та закликала членів своєї партії до єдності заради свободи й демократії в Еквадорі. Очільниця партії «Громадянська революція» Габріела Ріваденейра підтвердила затримання політикині та заявила, що справа має політичну мотивацію.

Ріваденейра наголосила, що кошти кампанії 2023 року були належно обліковані, а раніше накладені виборчим органом фінансові санкції сплатили. Колишній президент Рафаель Корреа, який підтримував кандидатуру Гонсалес, також назвав справу переслідуванням. Гонсалес програла Нобоа президентські вибори 2023 та 2025 років.

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