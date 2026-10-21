Оприлюднили текст оборонної угоди Туреччини, Пакистану й Саудівської Аравії — Dawn

Турецький державний мовник TRT Haber та інші медіа опублікували текст Мекканської спільної оборонної угоди між Туреччиною, Пакистаном і Саудівською Аравією. Dawn відтворило документ, що складається з 16 статей. Він передбачає, що зовнішній збройний напад на одну зі сторін вважатимуть нападом на всіх учасників.

У разі збройного нападу або військової агресії з боку іншої держави чи групи держав сторони мають негайно надати допомогу атакованому учаснику, використовуючи доступні засоби взаємодопомоги. Обсяг і характер підтримки вони визначатимуть після оцінки необхідної допомоги та з урахуванням наявних ресурсів, зокрема військових засобів і можливостей.

Оборонна та безпекова співпраця

Угода передбачає тісну взаємодію у сферах оборони, оборонної промисловості та безпеки, а також регулярні консультації з питань міжнародної безпеки. Сторони мають посилювати співпрацю в боротьбі з тероризмом, зокрема на оперативному рівні.

Документ також передбачає обмін персоналом оборонних установ, спільні навчальні програми й військові навчання, а також інші заходи для підвищення сумісності збройних сил. За взаємною згодою учасники можуть підтримувати обмін технологіями, спільні дослідження, розробки та виробництво в оборонній сфері, підготовку персоналу й обмін досвідом.

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Сторони домовилися ділитися розвідувальною інформацією через погоджені захищені канали з дотриманням вимог інформаційної безпеки, захисту даних і конфіденційності. Також угода передбачає можливість надання логістичної підтримки в мирний час, під час війни та інших надзвичайних ситуацій, зокрема зброї, боєприпасів, пального, запасних частин та іншого обладнання.

Комітет і ратифікація

Для стратегічного керівництва спільною обороною сторони створять Стратегічний політичний і оборонний комітет. До нього увійдуть міністри закордонних справ і оборони, а також начальники генеральних штабів. Комітет має збиратися двічі на рік із почерговим проведенням засідань у державах-учасницях, а їхні лідери за потреби можуть зустрічатися раз на рік.

Секретаріат комітету розташують у Саудівській Аравії, а першим генеральним секретарем стане громадянин Пакистану. Угода набуде чинності в день передання останнього ратифікаційного документа до секретаріату після ратифікації відповідно до процедур кожної зі сторін. Вона діятиме безстроково, а вийти з неї можна не раніше ніж через 10 років після набуття чинності, письмово попередивши інших учасників щонайменше за три місяці. Тексти угоди турецькою, арабською та англійською мовами є автентичними, однак у разі розбіжностей перевагу матиме англійський текст.

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