Опціон на падіння біткоїна нижче $60 тисяч став найбільшим на Deribit — CoinDesk

Опціон пут на біткоїн зі страйком $60 тисяч став найбільшою відкритою позицією на криптовалютній біржі Deribit. Його номінальний відкритий інтерес сягнув $900 млн. Такий контракт трейдери можуть використовувати для захисту від зниження ціни біткоїна, повідомляє CoinDesk.

Колл на $100 тисяч втратив першість

Пут на $60 тисяч випередив колл-опціон зі страйком $100 тисяч, розрахований на зростання біткоїна вище цього рівня. Відкритий інтерес за коллами на $100 тисяч становив $867 млн. За словами керівника напряму EMEA інституційної мережі ліквідності Paradigm Ніколаса Кватраво, втрата першості цими контрактами не означає, що учасники ринку масово перейшли до ставок на падіння.

Він пояснив, що відкритий інтерес відображає сукупність позицій, накопичених протягом місяців, а не лише поточні дії трейдерів. У вересні на платформі Paradigm купили понад 12 тисяч BTC у коллах зі страйком $100 тисяч, тоді як у жовтні було продано близько 6,7 тисячі BTC таких контрактів.

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Стратегії з пут-опціонами

За словами Кватраво, активність із пут-опціонами на Paradigm значною мірою забезпечував один великий учасник. Він переносив велику позицію на нижчі страйки в міру зниження ціни біткоїна: від $74 тисяч до $72 тисяч, $68 тисяч, $65 тисяч і $63 тисяч. За два дні обсяг таких блокових угод перевищив $1 млрд.

Також трейдери використовували багатоногі стратегії. Зокрема, один учасник купив пути на 750 BTC зі страйком $68 тисяч і продав пути на 500 BTC зі страйком $72 тисяч, термін дії яких спливає 27 листопада. Платформа SignalPlus зазначила, що ця стратегія може принести прибуток у разі різкого падіння біткоїна, але саме зниження ціни не гарантує прибутковості.

Індекс 30-денної очікуваної волатильності біткоїна BVIV від Volmex у неділю піднімався до 57,13 пункту — найвищого рівня з червня. Згодом він знизився до 44 пунктів, що може свідчити про послаблення панічних настроїв на ринку.

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