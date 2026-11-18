У Нью-Йорку, США, опціони на акції розробника штучного інтелекту Anthropic можуть почати торгуватися вже в понеділок, після очікуваного первинного публічного розміщення компанії на Nasdaq. Як повідомляє Channel NewsAsia, учасники ринку очікують значного інтересу до цих контрактів.

Лістинг після дебюту акцій

Cboe Global Markets очікує, що зможе внести опціонні контракти на акції Anthropic до лістингу через два робочі дні після початку торгів самими акціями. Це залежатиме від готовності ринкової інфраструктури.

Очікувалося, що компанія, яка розробляє чат-бот Claude, визначить ціну акцій під час IPO у середу, а торги ними на Nasdaq розпочнуться в четвер. Глобальний керівник напряму деривативів Cboe Роб Гокінг заявив, що IPO Anthropic може залучити нову хвилю інвесторів і посилити торговельну активність на ринку опціонів.

Опціони дають власникові право, але не зобов’язання, купити або продати акції за встановленою ціною протягом визначеного строку. Вони можуть бути доступнішим способом отримати експозицію до акцій і висловити очікування щодо короткострокових коливань їхньої ціни або довшої ринкової позиції.

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Очікування волатильності

Керівник кількісного напряму OptionMetrics Гарретт ДеСімон вважає, що інтерес до ШІ та характерний для IPO потенціал різких змін ціни можуть одразу привабити інвесторів. За його оцінкою, акції Anthropic можуть бути дуже волатильними, оскільки компанія є одним із найбільш концентрованих способів інвестувати безпосередньо в сектор штучного інтелекту.

Генеральний директор Capital Market Laboratories Офір Готліб припустив, що попит на опціони Anthropic може перевищити інтерес до опціонів SpaceX раніше цього року. Він пов’язав це з перепідпискою на IPO, що підвищує оцінку компанії, а також із суперечливими настроями інвесторів щодо ринку ШІ.

Reuters раніше повідомляло, що IPO Anthropic на 64 млрд доларів привернуло сильніший ранній інституційний попит, ніж розміщення SpaceX: книгу заявок минулого тижня було перепідписано в шість разів.

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