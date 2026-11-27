Фонд легеневого фіброзу та консорціум Prognostic Lung Fibrosis Consortium (PROLIFIC) повідомили про публікацію в журналі The Lancet Respiratory Medicine дослідження щодо шкали PROLIFIC Risk Score. Інструмент на основі біомаркерів крові призначений для прогнозування прогресування ідіопатичного фіброзу легень, повідомляє News-Medical.

Ідіопатичний фіброз легень — прогресуюче захворювання, за якого в легенях утворюються рубці та дедалі ускладнюється дихання. Шкала має оцінювати ймовірність прогресування хвороби протягом одного року, зокрема зниження функції легень, трансплантації легень або смерті.

12 біомаркерів крові

Науковці оцінили 12 біомаркерів крові, що відображають три процеси, пов’язані з ідіопатичним фіброзом легень: ушкодження клітин легень, рубцювання та запалення. Методологію і формулу розрахунку PROLIFIC Risk Score оприлюднили, щоб інші дослідники могли застосовувати та оцінювати її у власних дослідженнях.

Шкалу розробили й валідували на двох незалежних когортах із 886 учасниками. До них увійшли 657 учасників реєстру пацієнтів Фонду легеневого фіброзу та 229 учасників клінічних випробувань ISABELA третьої фази.

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Інструмент для розробки ліків

Перебіг ідіопатичного фіброзу легень може суттєво відрізнятися між пацієнтами, що ускладнює прогнозування швидкості прогресування хвороби та оцінювання ефекту досліджуваного лікування в клінічних випробуваннях. PROLIFIC Risk Score розробляли передусім як інструмент для розробки ліків: він може допомогти дослідникам точніше характеризувати прогноз учасників досліджень і потенційно поліпшити дизайн та ефективність випробувань.

У 2025 році шкалу прийняли до Програми кваліфікації біомаркерів Центру оцінювання та дослідження ліків Управління з контролю за продуктами й ліками США як перший біомаркер для ідіопатичного фіброзу легень. Це ранній етап на шляху до можливої кваліфікації інструменту для застосування в розробці ліків.

Консорціум також аналізує додаткові зразки, зокрема з дослідження PROFILE, проведеного науковцями Імперського коледжу Лондона. Мета цієї роботи — з’ясувати, чи можуть подібні прогностичні біомаркери застосовуватися за інших форм інтерстиціальних захворювань легень.

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