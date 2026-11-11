Орден в Австрії міг виставити €241,25 за антибіотик замість €24,15 — Der Spiegel

Католицький чоловічий орден Братів Милосердя в Австрії підозрюють у багаторічному завищенні рахунків за медикаменти. За даними Der Spiegel, така практика могла дозволити ордену отримати мільйони євро коштів австрійських платників податків.

Приклад з антибіотиком

У заголовку розслідування видання наводить приклад упаковки антибіотика, за яку нібито виставили рахунок на 241,25 євро замість 24,15 євро. Йдеться про ціну однієї упаковки, а не про загальну суму можливих нарахувань. Цей приклад Der Spiegel пов’язує з підозрами щодо системи розрахунків за ліки.

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Згадані установи у Відні

У підписі до ілюстрації матеріалу згадано лікарню та аптеку Братів Милосердя у Відні, а також Таборштрасе. Там само названо брата Рудольфа Кноппа. Der Spiegel характеризує систему розрахунків як продуману, але сумнівну, однак викладені дані подає як висновки власного журналістського розслідування, а не як встановлену провину ордену.

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