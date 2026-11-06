Організатори маршу у Варшаві допускають участь пів мільйона людей — RMF24

Організатори Маршу незалежності, який 11 листопада відбудеться у Варшаві, допускають, що кількість учасників може сягнути пів мільйона або навіть бути більшою. За даними RMF24, речник асоціації «Марш незалежності» Рафал Буца пов’язує можливе зростання відвідуваності зі збільшенням кількості організованих поїздок із різних міст та більшою кількістю охочих допомогти з підготовкою заходу.

За словами Буци, торік організатори оцінювали кількість учасників у 300 тисяч. Він зазначив, що цього року кількість автобусів і людей, які користуються організованим транспортом, зросла втричі або вчетверо.

Політичні теми маршу

Організатори заявляють, що серед головних тем маршу будуть суверенітет Польщі, міграційна політика та відносини з Європейським Союзом. Також вони планують порушити питання ситуації навколо Конституційного трибуналу та ідею підготовки процедури виходу Польщі з ЄС.

Буца назвав дії уряду Дональда Туска щодо Конституційного трибуналу «замахом» на цю установу. Це є позицією представника асоціації. Голова асоціації Бартош Малевський закликав кожного учасника привести на марш щонайменше чотирьох людей і критикував дії чинного уряду.

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Мобілізація та маршрут

За інформацією RMF24, заклики прийти на марш поширюють також у середовищі футбольних уболівальників. Під час матчу «Радом’як» — «Шльонськ» 2 листопада вболівальники вивісили банер із критикою прем’єра та закликом прийти на марш 11 листопада. Подібні акції, за даними видання, могли відбуватися на матчах за участю фанатів «Краковії», «Вісли» з Плоцька та «Лехії» з Гданська.

Участь у заході, за інформацією газети Rzeczpospolita, мають взяти голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, колишній прем’єр Матеуш Моравецький, лідер «Конфедерації» Кшиштоф Босак, Славомір Ментцен і Гжегож Браун. Організатори також розраховують на присутність президента Кароля Навроцького, однак його канцелярія офіційно цього не підтверджувала.

Марш має розпочатися о 14:30 на кільці Дмовського. Учасники пройдуть мостом Понятовського до луків біля Національного стадіону. До міської ради Варшави на 11 листопада подали заявки на проведення загалом 20 зібрань, тому в місті очікуються значні ускладнення для дорожнього руху та громадського транспорту.

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