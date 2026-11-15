Організатори заявили про 400 тисяч учасників протесту в Празі — BBC News

У празькому парку Летна тисячі людей протестували проти планів уряду Чехії скасувати ліцензійний збір за суспільне телебачення і радіо та фінансувати їх із державного бюджету. Організатори акції — об’єднання «Мільйон миттєвостей за демократію» — заявили про приблизно 400 тисяч учасників. За даними BBC News, Чеське радіо назвало протест найбільшим від часу здобуття Чехією незалежності у 1993 році.

Суперечка про фінансування медіа

Критики урядового законопроєкту вважають, що перехід на бюджетне фінансування може дати політикам можливість обмежувати свободу медіа. Коаліційний уряд, до якого входять популістська партія ANO та дві праві євроскептичні партії, запевняє, що зміни не вплинуть на редакційну незалежність мовників. Водночас влада хоче, щоб телебачення і радіо скоротили витрати.

Наразі чеські домогосподарства сплачують 205 крон на місяць за Чеське телебачення і Чеське радіо. Наприкінці минулого місяця парламент схвалив перший варіант відповідної пропозиції. Відтоді тисячі чехів брали участь у протестах.

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Учасники акції

72-річна пенсіонерка Мілана Рудольфова сказала агентству Reuters, що Чеське телебачення є гарантією правди та об’єктивності. За її словами, без суспільного телебачення і радіо людям буде важко вірити інформації.

Деякі учасники протесту носили гостроверхі капелюхи, складені з газет. Це була данина персонажу Вечернічеку, який десятиліттями представляє вечірні дитячі казки на Чеському телебаченні. Критики також порівнюють урядовий законопроєкт зі змінами в Угорщині за колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Прем’єр-міністра Андрея Бабіша призначили у грудні 2025 року. У червні директор празького бюро міжнародної організації «Репортери без кордонів» Павол Шалай заявив, що політичні атаки на приватні та суспільні медіа стали однією з характерних рис прем’єрства Бабіша.

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