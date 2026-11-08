Організатори заявили про понад 200 тисяч учасників маршу в Амстердамі — The Hindu

В Амстердамі, Нідерланди, 8 листопада десятки тисяч людей, багато з яких були вдягнені в червоне, вийшли на марш «Червона лінія». Учасники вимагали від уряду країни рішучіших дій щодо Ізраїлю через ситуацію в Газі. Нідерландське відділення Amnesty International, яке було серед організаторів акції, заявило, що до маршу долучилися понад 200 тисяч людей, повідомляє The Hindu.

Вимоги демонстрантів

Організатори закликали запровадити суворіші торговельні санкції проти Ізраїлю, припинити продаж йому зброї та офіційно визнати дії Ізраїлю в Газі геноцидом. Ізраїль категорично відкидає твердження про те, що його воєнна кампанія в Газі є геноцидом.

Учасник маршу Майк ван Донген назвав те, що відбувається в Газі, негуманним і розкритикував дії нідерландського уряду. За його словами, влада не наважується на серйозні кроки. Колона пройшла вулицею Амстердама, яку того дня перекрили для руху транспорту. Частина демонстрантів скандувала гасло на підтримку Палестини.

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Позиція уряду Нідерландів

Прем’єр-міністр Роб Єттен, який торік брав участь у марші, цього разу на акцію не прийшов. На пресконференції 6 листопада він заявив, що уряд щодня працює над полегшенням тяжкої ситуації в Газі.

За словами Єттена, Нідерланди посилюють політичний і дипломатичний тиск на Ізраїль, щоб він виконував домовленості щодо Гази. Водночас уряд, за його словами, тисне на ХАМАС та інші організації, операції яких, на думку прем’єра, становлять загрозу безпеці звичайних ізраїльтян.

Війна в Газі погіршила відносини між Нідерландами та Ізраїлем. Нова урядова коаліція Нідерландів запровадила заборону на імпорт товарів з ізраїльських поселень, які уряд країни та більшість міжнародної спільноти вважають незаконними. Це рішення спричинило дипломатичну суперечку з Ізраїлем.

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