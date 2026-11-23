Глобальна коаліція з понад 155 організацій та експертів із захисту дітей закликала Amazon і eBay негайно припинити продаж іграшок із чатботами на основі штучного інтелекту. У відкритому листі до керівників компаній коаліція вимагала призупинити продаж таких товарів, орієнтованих на дітей віком до 16 років, доки незалежне тестування не підтвердить їхню безпечність.

Вимоги до маркетплейсів

Як повідомляє Anadolu Agency, серед підписантів звернення — Fairplay, Alliance 4 Children і The Anxious Generation Movement. Вони також закликали Amazon та eBay попередити покупців, які вже придбали такі іграшки, та запропонувати їм повернення коштів.

У листі зазначено, що на американському майданчику Amazon нещодавно виявили понад 50 ШІ-іграшок. Ще 28 таких товарів ідентифікували на британській платформі компанії наприкінці жовтня. Частину продукції рекламували для дітей від трьох років, хоча вона підключалася до чатботів загального призначення, розрахованих на старших користувачів.

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Ризики для дітей

Коаліція заявила, що деякі товари пропонували функції клонування голосу та відстеження емоційного розвитку дитини. Вона також послалася на тести, під час яких ШІ-іграшки надавали недоречні відповіді сексуального характеру та інструкції, пов’язані із сірниками й ножами. Окремо підписанти звернення висловили занепокоєння можливими порушеннями приватності та ризиком формування нездорової емоційної прив’язаності дітей до ШІ-компаньйонів.

Коаліція попросила компанії відповісти до Різдва, щоб передати інформацію законодавцям і батькам. Звернення надійшло на тлі того, як Каліфорнія готується з 1 січня 2027 року запровадити чотирирічну заборону на виробництво й продаж ШІ-іграшок-компаньйонів для осіб до 16 років.

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