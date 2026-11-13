Оригінальну версію Зоряних війн повернуть у кінотеатри 2027 року — Der Spiegel

У Німеччині 18 лютого 2027 року в кінотеатрах знову покажуть оригінальну версію першого фільму саги «Зоряні війни», що 1977 року вийшов під назвою «Krieg der Sterne». Як повідомляє Der Spiegel, світовий повторний прокат стартує 19 лютого. У Німеччині, за даними галузевого порталу Filmstarts, стрічку покажуть днем раніше.

Disney оголосила про повернення картини до її 50-річчя. Пізніше перший фільм отримав назву «Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія».

Початкова версія фільму

Disney планує демонструвати саме початкову версію стрічки, яку творець саги Джордж Лукас після виходу неодноразово істотно змінював. Зокрема, у пізніших версіях переробили сцену за участю Гана Соло та мисливця за головами: Соло подали як персонажа, який лише захищається. У початковому варіанті він стріляє першим.

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Сеанси в IMAX 70 мм

У вибраних кінотеатрах фільм також покажуть у форматі IMAX 70 мм. Der Spiegel зазначає, що це найбільший і найякісніший аналоговий кінематографічний формат.

Окремо аукціонний дім Heritage Auctions повідомив про продаж світлового меча Дарта Вейдера майже за 5 млн доларів, або приблизно за 4,4 млн євро. За даними аукціонного дому, це найвища ціна, сплачена за реквізит із «Зоряних війн». Меч використовували у фільмах «Імперія завдає удару у відповідь» 1980 року та «Повернення джедая» 1983 року.

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