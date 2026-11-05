Orlen оцінює податок на надприбутки у 2,4 млрд злотих — RMF24

У Польщі енергетична група Orlen оцінює суму податку на надприбутки, який має сплатити за період до кінця вересня, приблизно у 2,4 млрд злотих. Як повідомляє RMF24, президент компанії Іренеуш Фафара заявив, що фінансові результати дозволять групі виконати це зобов’язання.

Консолідований чистий прибуток Orlen за перші три квартали 2026 року перевищив 21,4 млрд злотих — це більш ніж на 13,6 млрд злотих більше, ніж за аналогічний період роком раніше. У третьому кварталі чистий прибуток групи становив 5,6 млрд злотих.

Віцепрезидент компанії Славомір Єнджейчик повідомив, що суму податку буде відображено у фінансовій звітності за четвертий квартал. За його словами, оцінка податку за наступні місяці залежатиме від фінансових результатів у цей період.

Інвестиції можуть бути нижчими за план

Orlen також допускає, що у 2026 році не виконає повністю план інвестиційних витрат на рівні 36 млрд злотих. Єнджейчик зазначив, що фактичний показник може бути дещо нижчим. За дев’ять місяців інвестиційні витрати групи сягнули 22,5 млрд злотих.

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Модернізація НПЗ у Мажейкяї

Фафара також прокоментував плани Литви запровадити податок на надприбутки для енергетичних компаній. Прем’єр-міністр Литви повідомив Orlen про такі наміри, а компанія вказала литовському уряду, що нові податкові зобов’язання можуть вплинути на її інвестиційні плани щодо нафтопереробного заводу в Мажейкяї.

Раніше президент Orlen заявив Польській агенції преси, що група аналізує доцільність модернізації цього НПЗ. Альтернативою модернізації він назвав закриття підприємства.

Польський закон передбачає 60-відсотковий податок на надлишкові прибутки від продажу рідкого палива, отримані з 1 березня 2026 року до 31 березня 2027 року. Надходження від нього мають профінансувати програму, спрямовану на стримування зростання цін на пальне та зниження витрат водіїв на заправках.

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