Orlen повідомив про припинення контракту з QatarEnergy на LNG — RMF24

Концерн Orlen скористався правом припинити один із двох довгострокових контрактів із QatarEnergy на постачання скрапленого природного газу. Причиною компанія назвала тривалу дію форс-мажорних обставин, через які поставки не здійснювалися, повідомляє RMF24.

Угода діятиме ще 60 днів

У біржовому повідомленні від 10 листопада 2026 року Orlen зазначив, що після подання повідомлення про припинення контракт залишатиметься чинним ще 60 днів.

Угода передбачала постачання 1 млн тонн LNG на рік, що приблизно відповідає 15,3 ТВт·год. Цінова формула була прив’язана до котирувань нафти. Орієнтовна річна вартість контракту у 2026 році становила близько 570 млн євро, або 2,5 млрд злотих.

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Контракт уклали у 2009 році

Угоду 29 червня 2009 року уклала компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo з Qatar Liquefied Gas Company Limited, яка нині має назву QatarEnergy LNG. Поставки за контрактом розпочалися у 2016 році, а сама угода мала діяти до 2034 року.

Orlen водночас продовжує виконувати другий довгостроковий контракт із QatarEnergy. Він передбачає постачання до 1 млн тонн LNG до 2034 року, а цінова формула в ньому базується на котируваннях природного газу.

У концерні заявили, що припинення одного контракту не вплине на безпеку постачання газу. За даними компанії, власний видобуток газу Orlen і чинні довгострокові контракти забезпечують повне покриття потреб групи.

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