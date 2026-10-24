Осередок APC у Баучі заперечив союз із губернатором — Premium Times Nigeria

Осередок партії All Progressives Congress (APC) у штаті Баучі, Нігерія, заперечив чутки про політичний союз із губернатором Балою Мохаммедом. У партії заявили, що поза офіційною платформою APC жодних політичних домовленостей із губернатором немає.

Заява осередку APC

Як повідомляє Premium Times Nigeria, заяву поширив секретар осередку APC у штаті з питань публічності Шеху Дауда. Він назвав твердження про нібито досягнуте порозуміння безпідставними та закликав громадськість обережно ставитися до таких повідомлень без переконливих доказів.

В APC також звернули увагу, що Мохаммед продовжує політичну асоціацію з Рухом союзних народів (APM) і проводить кампанію поряд із кандидатами цієї партії, зокрема її кандидатом у президенти. На думку APC, це суперечить заявам про політичну домовленість із правлячою партією на національному рівні.

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Запрошення до партії

Водночас APC відзначила нещодавні схвальні заяви губернатора про керівництво президента Боли Тінубу, його економічні реформи та заходи у сфері охорони здоров’я. Партія закликала Мохаммеда припинити політичні зв’язки з APM і формально перейти до APC.

У заяві зазначено, що вступ губернатора до APC міг би створити послідовну політичну платформу для співпраці штату Баучі з федеральним урядом. Осередок партії також заявив, що це могло б посилити координацію між владою штату й федеральною владою та поліпшити доступ жителів до федеральних програм.

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