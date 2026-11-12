Оскар Наухаус очолив жіночу збірну ОАЕ з крикету — The National

Південноафриканський тренер Оскар Наухаус очолив жіночу національну збірну ОАЕ з крикету. Першим турніром команди під його керівництвом стане Emerging Nations Trophy: у п’ятницю збірна зіграє в Аджмані матч формату T20 проти Ірландії, повідомляє The National.

Орієнтир — чемпіонат світу

Наухаус заявив, що на початку роботи хоче передусім налагодити щоденні процеси та сформувати спільний підхід у команді, не встановлюючи відразу жорстких цілей. Водночас стратегічним орієнтиром він назвав вихід на чемпіонат світу.

За словами тренера, жіночим збірним для потрапляння на світову першість необхідно пройти регіональну, а потім глобальну кваліфікацію. Наухаус зазначив, що прагнення зіграти на чемпіонаті світу є мрією для крикетистів.

Жіноча збірна ОАЕ вже була близькою до кваліфікації на світовий турнір: на змаганнях в Абу-Дабі Шрі-Ланка з невеликою перевагою випередила еміратську команду в боротьбі за путівку. Водночас збірна ОАЕ до 19 років уже кваліфікувалася на жіночий чемпіонат світу T20 серед гравчинь до 19 років, який відбудеться наступного року.

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Робота в ОАЕ та Намібії

Наухаус раніше п’ять років працював у крикетній академії Заєда в Абу-Дабі — до 2022 року. Перед поверненням до ОАЕ він обіймав посаду менеджера з високих результатів у Cricket Namibia.

Тренер позитивно оцінив молодий склад збірної ОАЕ, який уже має досвід міжнародних виступів, а також перспективний резерв гравчинь. На його думку, збільшення кількості людей, які займаються крикетом, розширює вибір для відбору до команди та посилює конкуренцію.

Ігрова кар’єра Наухауса фактично припинилася приблизно у 22 роки, коли він вирішив зосередитися на тренерській роботі. Тоді він навчався спортивних наук у Стелленбоському університеті, спеціалізуючись на тренерстві, силовій та кондиційній підготовці.

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