Гонщик McLaren Оскар Піастрі отримає штраф у 10 позицій на стартовій решітці Гран-прі Лас-Вегаса. Команда встановить на його болід п’ятий двигун внутрішнього згоряння цього сезону, що перевищує дозволений для кожного пілота ліміт у чотири такі агрегати.

П’ятий двигун за сезон

Як повідомляє Sky Sports, заміна двигуна стала необхідною через проблему з надійністю, характер якої команда не уточнила. На трасі Las Vegas Strip Circuit є пряма завдовжки 1,2 милі, яку пілоти проходять на повній швидкості, тож McLaren вважає, що Піастрі матиме змогу відігравати позиції.

McLaren також підтвердила, що боліди Піастрі та його напарника Ландо Норріса отримають турбіну нової специфікації. Її надав постачальник силових установок Mercedes після оновлення двигуна. Команда очікує від цього компонента відносно невеликий приріст продуктивності.

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Оновлення для MCL40

До етапу в Лас-Вегасі McLaren також підготувала оновлення для MCL40, головним із яких стане нове днище. Під час вільних заїздів команда планує випробувати рішення для зменшення аеродинамічного опору, а потім визначити, чи застосовувати їх у п’ятницю.

За три етапи до завершення сезону McLaren намагається скоротити відставання у 17 очок від Red Bull у боротьбі за третє місце в Кубку конструкторів. У Бразилії команда вже привозила оновлення, а Ландо Норріс виграв Гран-прі Сан-Паулу.

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