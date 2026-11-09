Оскар Піастрі завершив співпрацю з менеджментом Марка Веббера — Sky Sports News

Австралійський пілот McLaren Оскар Піастрі після Гран-прі Сан-Паулу в Бразилії з негайним набуттям чинності припинив співпрацю з менеджерською командою, яку очолювали колишній гонщик Формули-1 Марк Веббер та Енн Веббер. Про це повідомляє Sky Sports News.

Сім років співпраці

Марк Веббер почав працювати з Піастрі у 2019 році, коли той виступав у молодших серіях перегонів на болідах із відкритими колесами. Згодом Піастрі поспіль здобув титули у Формулі-3 та Формулі-2, а 2023 року дебютував у Формулі-1 у складі McLaren.

Піастрі подякував Марку та Енн Вебберам за підтримку й поради протягом попередніх років. За його словами, їхня допомога була особливо цінною на початку його кар'єри у Формулі-1.

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Заява Веббера

Веббер заявив, що він і Енн пишаються своєю роллю у становленні кар'єри Піастрі та тим, що допомогли йому потрапити до Формули-1. Він зазначив, що цього сезону вони вже скоротили свою присутність на трасах, відвідуючи менше етапів.

За словами Веббера, сторони спільно вирішили, що настав час завершити менеджерську угоду. Це, як він заявив, дасть Піастрі змогу продовжувати кар'єру з новою менеджерською структурою, а Вебберам — розпочати нові проєкти.

Веббер також відіграв ключову роль у переході Піастрі з Alpine до McLaren у 2022 році. Тоді орган FIA з визнання контрактів виніс рішення не на користь Alpine, після чого McLaren підтвердила, що Піастрі замінить Данієля Ріккардо з сезону 2023 року. На Гран-прі Сан-Паулу Піастрі фінішував шостим, відставши від переможця гонки та свого напарника Ландо Норріса на 56 секунд.

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