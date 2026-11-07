Оссофф очолив опитування демократів щодо праймериз 2028 року — ABC News Australia

Сенатор США від Джорджії Джон Оссофф із перевагою менш ніж в один відсотковий пункт очолив опитування демократичних виборців щодо того, кого вони підтримали б на праймериз перед президентськими виборами 2028 року. В опитуванні AtlasIntel, проведеному за кілька днів до проміжних виборів, він випередив членкиню Палати представників Александрію Окасіо-Кортес, повідомляє ABC News Australia.

Потенційний кандидат демократів

39-річний Оссофф ще рік тому не фігурував у прогнозах щодо ймовірних претендентів на президентську номінацію. Після переобрання на другий термін у Сенаті від Джорджії — штату, де результат виборів може коливатися, — його дедалі частіше розглядають як потенційного кандидата від Демократичної партії.

Водночас Оссофф останнім часом публічно заперечував плани балотуватися до Білого дому. Під час дебатів у жовтні він заявив, що не зацікавлений у висуванні на посаду.

Критика Трампа

Оссофф привернув увагу прямою критикою президента США Дональда Трампа, якого він називав корумпованим і непридатним для посади. Під час мітингів помічники сенатора оперативно монтували фрагменти його виступів і публікували відео в соцмережах, орієнтуючись на молодших виборців. Це принесло йому прізвисько «перший надзвичайно онлайн-сенатор».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сенатор також критикував президентські тарифи, закликав скасувати значну частину податкових скорочень Трампа та виступав за припинення війни з Іраном. Щодо Близького Сходу Оссофф заявляв, що цінує безпеку Ізраїлю та життя невинних палестинців. Білий дім реагував на його заяви, а Трамп порівняв зовнішність сенатора з комедійним персонажем Пі-Ві Германом.

Австралійське походження

Мати Оссоффа, Гезер Фентон, народилася в Сіднеї. Її мати була з Брісбена, а батько — з Футскрея в Мельбурні. Фентон переїхала до Атланти у 23 роки й стала співзасновницею New Power PAC — організації, що працює над збільшенням кількості жінок на державних посадах у Джорджії.

Оссофф раніше мав австралійське громадянство, але відмовився від нього, писали газети Nine у 2021 році. У розмові з TMZ він назвав австралійську культуру невимушеною, хоча зазначив, що до смаку Vegemite потрібно звикнути.

Читай нас у