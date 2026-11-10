Останній Mercedes SLR McLaren Stirling Moss виставлять на аукціон за понад $6 млн — Motor1

Останній випущений Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2010 року виставлять на торги аукціонного дому RM Sotheby's, що триватимуть з 26 листопада до 3 грудня 2026 року. Попередня оцінка автомобіля перевищує 6 млн доларів. Як повідомляє Motor1, від моменту випуску в грудні 2009 року машина проїхала лише 32,9 милі, або приблизно 53 кілометри.

Останній із 75 автомобілів

Mercedes-Benz і McLaren виготовили 75 екземплярів SLR McLaren Stirling Moss у період із червня до грудня 2009 року. Цей автомобіль став останнім у серії. Модель не має лобового скла, бокових вікон і даху.

Автомобіль оснащений 5,4-літровим V8 із механічним нагнітачем потужністю 650 к. с. Виробники заявляли розгін до 60 миль на годину за 3,5 секунди та максимальну швидкість 220 миль на годину.

Походження та оснащення

Автомобіль уперше зареєстрували 16 березня 2010 року в швейцарському кантоні Во. Згодом він опинився у королівської родини Кувейту, яка володіла ним до 2024 року. Після цього машину придбав нинішній власник, який виставив її на торги.

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Кузов пофарбовано у Fire Opal Red — цей колір отримали лише кілька автомобілів серії. Салон оздоблено червоною шкірою з жовтим контрастним швом у схемі, яку завод назвав Silver Arrow. Замість звичного карбону в інтер'єрі використали композитний матеріал Alutex, а гальмівні супорти оздобили золотим кольором. Автомобіль також має заводську аудіосистему, яку встановлювали лише на небагатьох SLR McLaren Stirling Moss.

Реєстрація у США

Жоден із 75 автомобілів не виготовляли за американськими специфікаціями. Водночас цей екземпляр пройшов федеральну сертифікацію та був зареєстрований для експлуатації на дорогах США. Роботи у 2026 році виконала компанія G&K Automotive Services.

Для рідкісних автомобілів історичної або технічної цінності у США діє програма NHTSA Show or Display, яка передбачає обмежене використання на дорогах. Відсутність лобового скла та звичайного скління не відповідала стандартним федеральним вимогам безпеки, тому ця програма дала власникам можливість легально експлуатувати такі автомобілі у країні.

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